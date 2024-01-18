鄧建初：由股海浮沉領悟貪婪與恐懼　宜知所進退

偷得浮生半日閒，為了重溫80年代佳寧王國的崛起與沒落，初哥在上周六觀看由該事件改編的電影。

叔叔略懂圖表分析，經常贏錢。然而，因為佳寧集團之故事太吸引，又屢買屢中，在貪勝不知輸的情況下，竟將全副身家投入該股，當掉頭下跌時不懂得止賺及止蝕，眼光光地看着股價江河日下，一鋪清袋。幸而他早年買了一層樓，未至於要露宿街頭。看到他這個刻骨銘心的教訓，令初哥明白了「貪婪」是股票市場兵家大忌。87年股災能夠僥倖逃生，亦是靠回憶叔叔的慘痛經歷。在大冧市前清倉離場，只剩下一隻供股未及時出籠的淘大置業，結果利潤由20倍減至10倍。

87年股災後，從谷底回升，可惜驚魂未定，而且因置業及籌備結婚，手頭資金不多，錯過了其後大升的機會。經此一役，深深體會到股票市場只是貪婪與恐懼之遊戲，對往後炒股有莫大幫助。

香港股票市場發展至今，亦曾多次有當年佳寧事件般的橋段出現。當股價靜靜地由谷底回升，進行多項鯨吞式的收購行動，引人注目，眾人皆熱烈談論，股價不停狂升時，就要格外小心。近年這類故事歷史重演，聰明的讀者應不難猜中是何種股票。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)