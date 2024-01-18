道指跌94點　金價低收逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.02%，報103.37；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.2214；美元兌日圓處148.16；歐元報1.0884，英鎊報1.2679。金價處2,009.05美元。布油報78.1美元，紐油報72.74美元。比特幣跌1%，報4.26萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報37,266點，跌94點或0.25%；標指收報4,739點，跌26點或0.56%；納指收報14,855點，跌88點或0.59%。

●港股ADR指數按比例計算，收報15,366點，升89點或0.58%。

●1月恒生指數夜期收報15,274點，升23點，低水3點，成交20,197張。

●紐約期油收報每桶72.56美元，升0.16美元或0.22%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.88美元，跌0.41美元或0.52%。

●紐約期金收報每安士2,006.5美元，跌1.2%。

●英國富時100指數收報7,446點，跌112點或1.48%；德國DAX指數收報16,431點，跌139點或0.84%；法國CAC指數收報7,318點，跌79點或1.07%。

●美團跌穿上市價 趁低斥3.99億元回購

●傳比亞迪停產暢銷混能車軟包電池

●拉加德：歐洲央行有可能於夏季減息。

●內地上月新盤價跌0.4% 62城樓價跌8年最甘

●溫州鞋廠老闆憂資金鏈斷 不願接單

●東方日報B1：恒指半月冧一成 曾穿回歸前水平

●【東方日報產評】經濟失速苦自知 中港股市同病憐