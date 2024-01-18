許繹彬：投資者對後市信心跌至低點

許氏認為，恒指昨日在超過1,300億的大成交下急瀉，事緣於市場再傳出美國減息步伐有所放緩，美債息率上升，令美股顯著回落，而人民幣匯率亦在本周回落，成為另一誘因；但為何是耳熟能詳的消息，足以令恒指急挫近600點及返回14年前的水平？相信上述消息只是令港股下跌的導火線，一開市即令港股跌穿15,800點支持區，導致衍生產品市場多隻產品被收回，現貨市場觸發斬倉盤及止蝕盤，因而令跌勢加劇，成交在斬創盤湧現則急增。而投資者在這半個月一直處於被動的狀態，一心想著恒指跌到16,000點左右的水平，始終會等到有反彈的一刻；而事實上，這半個月內確實曾有所反彈，只是往往出現一彈就散的情況；最慘不忍睹的是，縱使港股持續低迷，但投資者仍留守在港股市場，除一心深信守到如此水平就會快現龧光，更相信的是眼見各項數據均反映國內經濟有實質起色，加上臨近中國人的大節日農曆新年，國家應會有更務實及有效的振奮國內經濟政策出台，可惜截至昨天，當然仍是失望而回；而香港久傳多時的振興股票流通情性方案，當然在投資者苦等至昨天恒指快將見15,000點的時候，仍未有具體方案出台。

許繹彬表示，儘管樓市撤辣、減股票印花稅等的聲音在市場上再度重彈，但港府仍是繼續接收不到，投資者亦不敢存有太大奢望；或許在沒有好消息下，反而有落井下石的情況出現；勢估唔到，在股樓雙殺持續出現最嚴峻的情況下，財政司司長陳茂波早前突然提及會將資本增值稅納入政府研究的範圍，即令外間喘測會否於新一年度財政預算案時通過；因此，市場上除早前已充斥失望的情緒外，投資者亦可能因增值稅等問題而對後市產生悲觀及使憂慮情緒加劇，因而先行沽貨離場，這亦是引致成交急增的原因。儘管財爺在昨天收市後接受報章訪問，指香港短期內不具備開徵資本稅的條件，但港股跌至如此水平，已是事實，哭也哭不回。在憧憬幻滅，及對後市存在太多不確定的問題下，恒指短期能否扭轉劣勢，相信存疑；反而，由於主要支持位已相繼失手，暫未能評估有任何支持位可言，除非短期內中港兩地有實切的救市方案，否則繼續下試的機會高於反彈！