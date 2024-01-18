《巴隆氏》為美股七雄洗牌　呢3隻股份要退位...

美股七大科技公司英偉達、Alphabet、Meta、蘋果公司、微軟、亞馬遜及Tesla，去年股價表現亮麗，回報率起碼49%，成為美股創新高的推手。然而，花無百日紅，「七雄」在2024年未必能齊闖高峰，財經雜誌《巴隆氏》(Barron's)就重新為「七雄」定位，其中蘋果、Tesla及Meta要退位讓賢，由股神旗下巴郡、聯合健康及Visa頂上。

報道指出，從投資組合的角度來看，之前的「七雄」高度集中在資訊科技、通訊服務及消費品等行業，反而傳統產業如金融、能源及工業類股份未能躋身其中，令「七雄」的多樣化程度不足。若加入巴郡、聯合健康及Visa，可以彌補有關缺陷。

至於被剔走的3隻股份，《巴隆氏》認為Tesla這兩年股價跌宕起伏，2022年下跌了65%，2023年又翻了一倍。惟最近的升勢並非由Tesla的基本因素驅動，預計2023年的每股盈利可能下降約25%。由於去年Tesla已將全球最大電動車製造商龍頭位置讓予比亞迪，加上Tesla熱賣車型多次減價，預計Tesla今年的盈利將會低過2022年。

另外，蘋果公司去市值雖然增加了1萬億美元，但營業額已連續4個季度下降。觀察其產品表現，《巴隆氏》認為iPhone和Mac電腦銷售增長動力已消失，而即將推出的Apple Vision Pro混合實境頭戴裝置，相信亦不會有驚喜。

Meta方面，很難期望股價再如2023年那樣反彈近兩倍，在預期成本增加的情況下，將更難實現。值得注意的是，Meta創辦人朱克伯格最近出售Meta股票。

至於獲《巴隆氏》睇中的幾隻有力頂替「七雄」之位的股份，聯合健康較為冷門。其分析師認為，無論經濟狀況如何，人們仍然需要支付保險費、購買藥物和就醫，聯合健康就提供了一定的防守性，面對2024年可能動盪的市況，選取這類股份可能是明智之舉。