歐冠昇在瑞士達沃斯世界經濟論壇中表示,由於利率上升、全球地緣政治衝突,加上對中國經濟增長的擔憂,令港股「無疑接近投降式拋售的時點」(without a doubt we are closer to a capitulation point),促使投資者大舉拋售股票。

他指出,雖然去年香港IPO宗數減少至73宗,集資額被印度爬頭,惟情況尚可接受。相信是在估值下降的情況下,企業考慮留在私募市場融資而不急於上市所致。