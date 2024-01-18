瑞銀上調中國今年經濟增長預測至4.6%

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到中國第四季國內生產總值(GDP)按年增速小幅超預期，達5.2%，高於其最初預測的5%，而且統計局對前幾個季度GDP按季增速進行修正，如果維持今年GDP按季增速預測不變，上調對應的2024年GDP增速至4.6%，較原預測4.4%微升0.2個百分點。

她指，預計房地產活動和房地產市場在未來數月逐漸低位企穩，有助提振居民信心。再加上經濟活動和勞動力市場持續復甦，消費應可以繼續兌現疫情後的溫和修復，不過增速可能有所放緩。

她又指，財政支援將更為顯性化，但預期基建增速不會提速。此外，儘管美國經濟增長可能放緩，但隨着全球科技週期的回升，出口增速將溫和改善。

她預計，中央未來政策支持有望加碼，惟力度較為溫和，同時預測將今年財政赤字率設定為3.5至3.8%，提高地方政府專項債券新增限額，並再發行新一批地方政府特殊再融資債券。

貨幣政策方面，汪濤相信，放鬆力度可能比較有限，預計央行降低MLF利率10至20個基點，降准25至50個基點，並使用其他流動性工具，配合財政擴張。房地產政策也可能進一步放鬆，包括加碼對開發商的信貸支援，以及利用部分PSL支援的低成本資金購買存量住房、消化庫存。