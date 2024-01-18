中美角力下如何自處？諾獎得主建議香港咁應對...

中美角力愈演愈烈，香港前路何去何從？2001年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家Joseph Stiglitz相信，世界將更加分裂，往後國際貿易活動更少，香港作為轉口經濟體亦將受影響。他作為局外人給予香港的意見是：「去風險化、多元化」（de-risking and diversifiy your portfolio）。

Stiglitz出席港大經管學院舉辦的香港經濟前景展望研討會時表示，香港應該思考一下有甚麼新的潛力，對香港而言是值得追隨，並讓香港保持獨特，不論是經濟或自治等方面，例如讓政府加大對教育、醫療板塊的支持，都是一些潛在方向，來讓香港經濟減少對金融的過分依賴性。

Stiglitz又表示，在美國乃至全球都廣泛討論有關城市的重要性，他謂，國家政府很多時候的決策都不奏效，或因為政治角力，反之在城市層面人們更加聚在一起（confluence），有大量證據表明，以城市為中心，生活在城市中的人們一起合作可以成為一個非常強大的經濟和社會單位，這是過去香港多年的做法，他認為香港依然有很多理由繼續這麼做。

香港大學首席副校長王于漸表示，雖然世界在貿易方面增長沒有那麼高，但增長減少不是最大問題，反而是能否在這麼多危機、多變世界裡面找到自己的價值。香港本來已經建立了貿易商業中心，已經有優勢，特別是在連接中國及世界方面，他相信在全球採取去風險化策略的發展下，香港未來還會持續扮演連接中國及國際的角色。

王于漸亦指，香港是面臨地價高、樓價貴的問題，重點是如何解決，「…是要把地價降低，還是把企業家等其他高價值的人放進來？」他說，香港其實不缺公共房屋，七成的人最終都會居住公共房屋裡，而實際上政府也不可能通過法例提升薪水，新加坡很久以前已證明這行不通，只能夠透過增值，是故如何吸引企業人才，解決人口老化，是需要探索的重要課題，希望未來的預算案或施政報告可以應對這些問題。