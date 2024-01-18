致同：中國新會計規則　加快企業數據資產價值釋放

致同（香港）會計師事務所發布《數據資產的價值釋放：挑戰與機遇》的報告，顯示中國對企業數據資源實施新會計規則，有助促進數據資產融資和交易，從而釋放數據資產的價值，並為企業開拓新的集資機會。

報告指出，將數據資產計入資產負債表，可令企業資產種類更為豐富，並提升企業的估值，但當該類資產被抵押或買賣時，企業亦要面對數據資產估值以及個人資料和敏感資料保護所帶來的挑戰。

致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人潘宏烽認為，新的會計法規將能讓企業釋放數據資產的內在價值，從而有助提升盈利能力和改善財務狀況。預期數據密集型企業，例如互聯網公司、金融科技公司和電訊公司等，最能受益於新的會計法規。

然而，他指創造價值和融資機會伴隨着數據資產會計入表、估值和管理方面的挑戰。數據擁有權誰屬仍然不清晰。

致同留意到新的會計法規將會鼓勵中國企業劃撥更多資源去加快將數據變成資產並從其賺取收入。利用數據作為融資的質押品，可減少放貸方的風險。借款方發行數據資產支持證券後，可保留數據資產的正本以確保業務持續暢順營運，當一旦發生債務違約時，放貸方可出售所保留的數據資產副本。

潘宏烽敦促香港政府積極探索數據資產的識別、認可、證券化和交易所帶來的機遇，從而利用各種專業服務和金融服務的人才和經驗去促進國家和各行各業的發展。在數碼資產演化的新世代，企業需要熟識大數據技術、網路安全、會計和估值概念的内部專業人員和外聘專家，幫助其在財務報告準確反映數據資產的價值。

今年1月1日起，根據中國財政部頒布的《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，企業數據若符合會計準則，便可歸類為無形資產，而在商業活動中供出售的數據資源則可被確認為存貨。