【市後重點睇】道期偏軟　金價企穩二千關

美匯指數報103.27；離岸人民幣(CNH)報7.2148；港匯企7.8199；美元兌日圓於147.72水平；歐元報1.0889；英鎊處1.2695。金價報2,011美元。油價上揚，布油報78.34美元，紐油報73.22美元。比特幣微升，最新企4.29萬美元。道指期貨跌11點。

●市後關注點

-21:30 美國上月新屋動工；美國上月建築批核；美國上周首申領失業救濟人數

●恒生指數結束四連跌，全日收報15,391點，升114點或0.75%。國企指數收報5,172點，升39點或0.76%；科技指數收報3,176點，升16點或0.5%，主板成交1,073億港元。大型科網股普遍做好，美團反彈1.52%；阿里巴巴升1.52%；小米集團升1.3%；騰訊升1.09%。京東集團跌1.65%。

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●字節跳動據報多地籌建研發中心，支援海外業務。

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●美法院駁回蘋果上訴，血氧功能Apple Watch需再停售。

●SWIFT：上月人民幣全球支付佔比回落至4.14%。

●澳洲上月失業率3.9%，就業人口意外下跌。

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