仲量聯行：港樓供應過剩　料樓價跌勢延長至...

仲量聯行周四(18日)發布的《香港住宅銷售市場綜述》指出，按2002至2023年期間平均每年16,400伙一手成交量作基準劃分，供應相對過剩及相對不足兩個階段，2024至2027年間住宅供應仍處於相對過剩階段，新盤積壓的情況下，意味着樓價下跌的趨勢可能會延長。

仲量聯行研究部指出，由於住宅發展項目的周期長，住宅供給較價格的變動滯後。樓價高時動工量增加，樓價低時動工量減少，故住宅落成量呈現一個長達十年的周期。而以上述基準作比較，1997至2018年間，儘管市場受到外部環境、政治及經濟因素的影響，樓價在住宅供過於求的階段呈整體下行趨勢，而在相對供應不足階段呈整體上升趨勢。

在1997年至2007年間，住宅供應的3年移動平均量高於平均一手成交量，整體樓價指數下跌約12.3％。相反，在2008年至2017年期間供應量持續低於該基準，樓價則急升近兩倍。

該公司策略及顧問部資深董事李遠峰表示，2018至2023年間，住宅供應持續高於每年平均一手成交量的基準。至2023年11月，樓價已經較2018年下跌約10.4%。故預期住宅供應將在當前周期，即2018至2027年保持高位，樓價跌勢可能會延長。

自2010年主動賣地機制開始以來，政府在最近一季的賣地計劃中首次未有推出住宅用地招標，使本財政年度的土地供應預計單位數量為11,530個，低於12,900伙年度目標。該種調節未來供應的措施，可能會促使現時供應過剩周期結束。然而，由於貨尾積壓，市場仍可能面臨一個漫長的調整期。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指，由於缺乏對住宅需求的利好刺激因素，預計今年新盤銷售速度將持續放緩。發展商將對土地投標保持謹慎態度，除非土地銷售機制或需求一方的政策有利好變化，從本財年滾存至下財年的住宅用地依然將面臨流標風險。

而負債率高的發展商在土地市場中顯示出缺乏風險承受能力。過去在香港積極投地的內地發展商，現時投地參與度已顯著放緩。該類發展商佔政府賣地中的住宅總建築面積的比例從2018至2020年約52.3%，下降至2021至2023年的僅約14.3%。

相反，5大本地發展商在政府賣地中所佔的比例則從2018至2020年的約51.9%，上升至2021至2023年的約61.4%。財務狀況穩健的本地發展商則正在利用市場低迷進行布局。例如，截至去年6月，信置持有淨現金約420億港元，並在過去3個月成功收購3幅住宅用地，包括透過政府賣地皮投得大嶼山長沙地皮，以及九龍城市區重建項目。