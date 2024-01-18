領展王國龍：加息周期近尾聲　助REITs價值回歸

聯儲局在2023年12月13日的議息會議後，向市場明確表態未來可能減息。這一「由鷹轉鴿」的態度變化，刺激全球多項資產價格齊齊沖高，其中亦包括近兩年來承壓的亞太區房地產投資信託基金。在投資者普遍預期美國加息周期接近尾聲之際，亞太區REITs市場已從去年10月底的低位開始呈現反彈趨勢。香港恒生房地產基金指數和新加坡iEdge亞太REIT指數，於2023年最後兩個月內分別上漲約16%和15%，大幅跑贏兩個市場的大盤。

市場目前已有共識，即國際金融體系已走出過去幾年中最「緊縮」的階段。儘管未來環球經濟前景仍有不少挑戰，但主動型投資者已開始重新考慮其資產配置策略，REITs獲追捧就是典型例證之一。而對於A股和港股投資者，在經歷市場調整後，外圍利率環境的改善和內在經濟發展的穩定，都將有助兩地市場逐漸迎來價值回歸。