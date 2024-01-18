港人去年在日本豪使254億 全球排名第5 使咗喺邊？

日本觀光廳公布數據，去年訪日外國人達2,506.61萬人次，而香港以一城之力700萬人口，去年訪日遊客竟高逾211萬人次，反映港人有多喜歡日本這個「鄉下」！那麼香港人究竟在日本使咗幾多錢？

數據顯示，去年訪日外國遊客消費額達52,923億日圓(2,810.15億港元)，創歷史新高，對此，中、港、台三地遊客貢獻良多。

當中台灣遊客消費金額最多，消費達7,786億日圓(413.43億港元)，佔外國遊客總消費額比率14.7%；其次是中國遊客，消費7,599億日圓(403.50億港元)，佔14.4%；香港排第五，消費4,793億日圓(254.50億港元)，佔9.1%。

第三則是南韓，消費7,444億日圓(395.27億港元)，佔14.1%。第四是美國，消費6,062億日圓(321.88億港元)，佔11.5%。

另數據顯示，每名外國遊客人均在日本消費21.2萬日圓(11,256.9港元)，較2019年增33.8%。而香港人人均消費227,160日圓(12,061港元)，稍高於平均值。使得最多是購物，平均使逾7.1萬日圓(3,780港元)，其次是住宿，用逾6.9萬日圓(3,703港元)，飲食則用逾5.3萬日圓(2,831港元)。