高力料今年甲廈租金挫2%　核心舖租漲10%

高力發布《2024年市場展望》指，2023年中環及金鐘核心商業區甲級商廈呎租下跌逾8%，而同期一線街舖租金錄逾7%升幅，預期2024年整體甲廈及核心區零售商舖租金，分別下跌約2%及繼續上漲約10%。

該行香港研究部主管李婉茵表示，房地產市場在2023年好壞參半，隨着旅客流入，一線街舖整體租金全年錄得約7.5%升幅。另外，由於地緣政治和貿易緊張情勢而導致倉庫和甲級寫字樓需求減弱，加上大量新增的寫字樓供應，導致空置率創空前新高。展望2024年，期望全球經濟及香港商業環境能改善，以大幅度提升商業空間需求且增加交易活動。

由於經濟增長低於預期及利率大幅提升，企業在2023年的策略都以節省成本為優先而非擴張業務。在眾多產業中，保險業表現出色，支撐尖沙咀的租賃市場，亦是唯年度租金增長分區市場。

去年第四季整體甲級寫字樓租金降至每方呎租約52.9元，按季下跌約2.3%，按年則挫約6.5%。核心商業區包括中環及金鐘的租金則大幅降至每方呎約93.1元，按季下跌約2.4%，按年低約8.2%。由於去年第四季新供應量大增，且預租率低，市場錄得約97.6萬方呎的負吸納量，空置率約15.9%，創有記錄新高，按季增約1個百分點。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，今年上半年疲弱的租賃趨勢仍會維持，租戶普遍持觀望態度。甲級寫字樓需求會以科技、媒體和電信，以及保險業為主導，有條件的租戶亦會考慮從核心商業區周邊，升級搬遷至核心商業區質素更高，惟租金相約大廈。不過，預期年內租金仍有下行壓力，將最少下調約2%。

由於旅遊業逐步復甦，一線街舖租金於去年第四季升幅達2.2%，餐飲、健身室和運動休閒服飾行業的業務仍然強勁，普遍希望能搬遷或擴張到黃金地段。另一方面，由於內地遊客的購買力低於市場預期，第四季珠寶、化妝品和藥房等行業的租賃走勢放緩。該行香港商舖服務主管吳凱寧預期，今年一線街舖租金最多可上漲約10%，整體表現優於民生區零售商舖。

至於今年本港商場新供應，新發展區與非核心區大約有400萬方呎樓面供應，創下過去20年來最高紀錄。而商場新供應預計將會為消費者帶來多元化的購物體驗，並為零售商帶來擴張版圖的機會。

本港一般工業物業租金表現平穩，去年全年增長約1.4%，不過，第三方物流供應商租賃步伐趨緩，倉庫租金按年則下降約1.1%。該公司香港工業物業服務主管陳彪稱，2023年租賃市場由續約主導，租戶採觀望態度。而去年底倉庫市場新增410萬方呎可租用面積，使全港整體倉庫空置率由2023年第三季約3.1%，上升至同年第四季 約6.6%。他預期今年市場偏向樂觀，主要由於市場對新能源車輛和保健食品製造業的樂觀情緒，推動整體工業物業需求，隨着經濟逐漸復甦，一般工業和倉庫物業的租金將趨平穩。

去年年整體投資市場低迷，錄得約65宗大額交易，涉額約370億港元，按年減少約28%，是自2008年來年錄得的最低水平。在多種資產類別中，零售業、酒店業和寫字樓表現大幅提升，受惠於2023年第四季錄得多宗大額成交，寫字樓佔去年總投資成交額約57%。

該行香港資本市場與投資服務聯席主管翟聰指，去年基金只佔投資市場成交額約9%，惟用家則佔約40%。預計投資市場成交額將會從2023年的低基數中，按年增長約37%，至今年約500億元。住宿型資產將繼續受惠於人才和內地學生流入，至於零售板塊資本價值可望增加約5至8%。