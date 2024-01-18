瓏碧推30伙　折實平均呎價逾1.7萬　較2年前平28%

碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐表示，新一批30個單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積213至414方呎，扣除最高21%折扣後，折實售價介乎379.9萬至782.1萬元，折實呎價約16,268至18,891元。入場單位為5樓J單位，實用面積213方呎，開放式間隔，折實價379.9萬元，折實呎價17,836元。

她指，新一批單位較首批單位折實平均呎價低約28%，亦較價單第2號單位的折實平均呎價約25,453元低約31%。

事實上，最新一張價單不僅已上調折扣率，定價同時都已下調，參考價單2號的19樓K室，實用面積354方呎的一房，在2022年5月折實價為864萬元。而對上一層的20樓K室，現時於價單3號的折實價為600萬元，可見高一層卻已減價264萬或約30.5%。資料顯示，全盤共提供190伙，由2022年5月開售至今累沽約68伙，套現逾5.6億元。