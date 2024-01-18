東涌東環兩房售565萬　比8年多前一手價仲低5%

東涌二手樓價大跌，東環套兩房單位，劈價至565萬元沽出，二手業主持貨5年多帳蝕95萬元，最新成交價比2015年一手價再低約4.6%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡志軒指，鴨脷洲深灣軒3座中層A室，實用面積約505方呎，兩房間隔，望避風塘海景，去年放盤，近日下調叫價至840萬元，隨即獲買家洽購，最終以828萬元成交，呎價約16,396元，跟最高峰期比較樓價大跌約三成。

●香港置業梁永新表示，西營盤KENSINGTON HILL中層C室，實用面積約569方呎，兩房間隔，原業主以1,380萬元放盤不足一星期，即吸引專才客洽詢，議價後減價100萬元，以1,280萬元售出，呎價約22,496元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角港輝豪庭中高層A室，實用面積約535方呎，三房間隔，望樓景，獲買家以878萬元承接，呎價約16,411元，原業主約於3個月前以920萬元放售，最終減價42萬元成交。

●中原王秀芬稱，鰂魚涌太古城本月交投暢旺，已暫錄18宗成交，超越上月全月，恒星閣中層G室，實用面積約718方呎，三房間隔，最新以1,090萬元成交，呎價15,181元，新買家為用家。

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九龍區

●中原洪金興指，油塘PENINSULA EAST第2座低層D室，實用面積約870方呎，套三房間隔，望海景，開價1,100萬元，現大減111萬元，以989萬元易手，呎價約11,368元，新買家為用家。

●中原黃家全表示，西南九龍瓏璽3座低層C室，實用面積約896方呎，套三房間隔，另設工人套房，望市景，以1,580萬元易手，呎價約17,634元，原業主於2011年7月以1230.5萬元購入，轉手帳面獲利349.5萬元。

●美聯張曉盈指，長沙灣泓景臺7座中層D室，實用面積約512方呎，兩房連露台間隔，獲買家以688萬元承接單位自住，呎價約13,438元，原業主於2016年5月以約618萬元購入，持貨約8年帳面獲利70萬元，或約11.3%。

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新界區

●中原張兆辰稱，東涌東環2B座高層3室，實用面積約479方呎，套兩房間隔，享海景，上月開價610萬元，以565萬元沽出，呎價約11,795元，原業主持貨約5年多，帳面蝕95萬元，是次成交價比2015年上址一手開售價再低約4.6%。

●中原葉津榮表示，屯門大興花園2期10座低層E室，實用面積約475方呎，兩房間隔，去年7月放盤，開價540萬元，及後多次調整叫價，最新叫價465萬元，近日經議價後，最終以380萬元沽出，呎價約8.000元，較開價低約30%。

●祥益黃文樂指，房協屯門翠鳴臺中層K室，實用面積約297方呎，區外綠表客見單位附設雅裝，可即買即住，加上原業主願意調整價格，獲減價14萬元，於未補價第二市場以266萬元購入自用，呎價約8,956元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑D座高層4室，實用面積約554方呎，三房間隔，累減23萬元，於已補價自由市場以385萬元購入自用，呎價約6,949元。

●中原王勤學稱，元朗區1月錄約31宗二手買賣，當中柏麗豪園相隔約半年再錄成交，屋苑5座低層C室，實用面積約800方呎，套三房間隔，附連車位，叫價600萬元，新近以590萬元沽出，呎價約7,375元，創同類型單位2016年12月後的7年新低。

●中原吳日榮表示，大埔滌濤山8座中層B室，實用面積約1,101方呎，套三房及工人套房間隔，望池景，去年10月開價約1,200萬元，議價後最終以1,050萬元易手，呎價約9,537元，累減約150萬元，新買家為外區換樓客。

●中原黎宗文指，沙田及大圍1月暫錄約43宗二手買賣，按月升約四成多，大圍金禧花園6座低層A室，實用面積約340方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以490萬元易手，呎價約14,412元，原業主持貨約9年帳面獲利約7萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城50座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，開價480萬元，累減97萬元，減幅約20.2%，以383萬元成交，呎價約12,599元，原業主於2020年11月以495萬元購入，帳面虧蝕112萬元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山迎海．駿岸7座高層D室，實用面積約496方呎，早前以788萬元放售，獲年輕準夫婦買家洽購，議價後以762.8萬元承接，呎價約15,379元，原業主於2016年以767.8萬元購入單位，

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城H座高層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價約560萬元，日前議價後以548萬元易手，呎價約15,096元，新買家為上車客。

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