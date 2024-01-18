發展商割價促銷現樓 馬頭角新盤減價加推30伙
2024年01月18日 21:31
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新盤減價潮持續，再有發展商割價促銷現樓單位。馬頭角新盤最新減價加推30伙，個別單位減幅較2022年5月首批平約三成，是次價單的折實呎價由16,268元起。
●馬頭角瓏碧減價加推30伙 折實平均呎價約17,681元
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周四(18日)上載價單，提供30伙，折實平均呎價約17,681元，較2022年5月推出的首張價單折實平均呎價約24,520低約28%。最新一批單位戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積213至414方呎，扣除最高21%折扣後，折實價介乎379.9萬至782.1萬元，折實呎價約16,268至18,891元。
●黃竹坑站港島南岸第1期晉環月內累沽5伙
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(18日)錄得2B座38樓B室的成交，實用面積368方呎，一房間隔，成交價950.3萬元，呎價約25,823元。據悉，是次買家為香港人，本身租住港島區，購入單位作自住之用。資料顯示，該盤本月至今暫錄5宗成交，套現逾1.2億元。
●西南九龍天璽下周一起招標6伙
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍天璽，周四(18日)上載最新銷售安排，落實下周一(22日)起招標發售6伙，單位實用面積介乎1,371至2,983方呎，面積最大為皇鑽璽80樓C室，採複式設計，設五房連書房，附1,120方呎平台，並設有私人泳池。該批單位招標期截至4月18日。
●沙田畢架．金峰三房連1個車位售1,845萬元
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，新近錄得今年首宗一手成交，售出1座6樓C室，實用面積1,019方呎，採三房間隔，連1個車位以1,845.66萬元成交，呎價約18,112元。
●香港仔澄天兩房呎價約16,485元
英皇國際(00163)旗下香港仔澄天，早前推出兩項全新付款方法及四項回贈優惠後，新近以659.4萬元售出7樓D室，實用面積400方呎，兩房間隔，呎價約16,485元。據悉，買家採用「180天星級專才即供付款計劃」入市，另獲3項回贈，最高折扣率連回贈達價單售價近12%。資料顯示，項目開售至今累計售出44伙，套現逾2.76億元。
●長沙灣佳悅開放式465萬元沽
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周四(18日)售出20樓E室，為實用面積212方呎，開放式間隔，成交價465.4萬元，呎價約 元。上述為項目今年首宗成交。
●白石角海日灣II兩房呎價約14,713元
大埔白石角海日灣II於周四(18日)售出第1座1樓A室，實用面積1,444方呎，兩房連起居窒，連494方呎平台，招標成交價為2,124.5萬元，呎價約14,713元。
●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周四(18日)再沽兩伙，共涉1,116.12萬元。包括第3A座43樓A3室，為實用面積439方呎的兩房單位，成交價564.77萬元，呎價約12,865元。
●西南九龍維港滙累售1,080伙
信和置業(00083)，會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，由開售至今累計售出1,080伙，套現逾179億元。其中，II期第2座全數單位及第3A座的三房戶已售罄。發展商指，項目自去年落成後，加上全面通關和政府推出「高才通」、「減辣」、「先免後徵」等政策，尤其受內地及海外專才歡迎。