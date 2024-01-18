發展商割價促銷現樓　馬頭角新盤減價加推30伙

新盤減價潮持續，再有發展商割價促銷現樓單位。馬頭角新盤最新減價加推30伙，個別單位減幅較2022年5月首批平約三成，是次價單的折實呎價由16,268元起。

●馬頭角瓏碧減價加推30伙 折實平均呎價約17,681元

●黃竹坑站港島南岸第1期晉環月內累沽5伙

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周四(18日)錄得2B座38樓B室的成交，實用面積368方呎，一房間隔，成交價950.3萬元，呎價約25,823元。據悉，是次買家為香港人，本身租住港島區，購入單位作自住之用。資料顯示，該盤本月至今暫錄5宗成交，套現逾1.2億元。

●西南九龍天璽下周一起招標6伙

●沙田畢架．金峰三房連1個車位售1,845萬元

●香港仔澄天兩房呎價約16,485元

●長沙灣佳悅開放式465萬元沽

●白石角海日灣II兩房呎價約14,713元

大埔白石角海日灣II於周四(18日)售出第1座1樓A室，實用面積1,444方呎，兩房連起居窒，連494方呎平台，招標成交價為2,124.5萬元，呎價約14,713元。

●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙

●西南九龍維港滙累售1,080伙