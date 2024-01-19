東方日報B2：全球分裂重創貿易　港須覓新經濟潛力

在地緣政治局勢緊張下，本港的進出口表現亦受壓。

在中美角力的背景下，香港的處境似乎一日比一日艱難，到底前路何去何從？2001年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)相信，世界將更加分裂，往後國際貿易活動更少，香港作為轉口經濟體亦將受影響。他自言作為局外人給予香港的意見是：「去風險化、多元化」(De-risk and diversify your portfolio)。

斯蒂格利茨周四出席港大經管學院舉辦的香港經濟前景展望研討會時表示，香港應思考一下有甚麼新的潛力，對香港而言是值得追隨，並能夠讓香港保持獨特，不論是經濟或自治等方面，例如讓政府加大對教育、醫療板塊的支持，都是一些潛在方向，讓香港經濟降低對金融的過分依賴。

香港大學首席副校長王于漸表示，雖然環球貿易方面的增長沒有那麼高，但增長減少不是最大問題，反而是香港能否在這麼多危機、多變的世界裏面找到自己的價值。他認為香港已經建立了一個貿易及商業中心，已具備優勢，特別是連接內地及世界，他相信香港未來還會持續扮演聯繫人的角色。

王于漸亦指出，香港面臨地價高、樓價貴的問題，重點是如何解決，「……是要把地價降低，還是把企業家等其他高價值的人放進來？」他說，香港其實不缺公共房屋，實際上政府也不可能通過法例提升薪水，新加坡很久以前已證明這行不通，是故如何吸引企業人才或者解決人口老化，乃需要探索的重要課題，希望未來的預算案或施政報告可以關注這些問題。

瑞安集團創始人及主席羅康瑞同樣指出，目前香港面臨更多不確定性，高利率環境、經濟不景氣，且中美關係只會變得更差。不過，他認為大灣區會為香港帶來機會，但香港不單止是「超級聯繫人」，而是應成為「超級價值創造者」，幫助不同城市成長與發展。

羅康瑞謂，港府應了解大灣區及「一帶一路」城市的需求，把相關資訊帶回香港，並為中小企打開當地市場的大門。

中美關係脫鈎事實上是無可否認的事實，摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)接受外媒訪問時表示，考慮進入中國的投資者必須「提高警覺」，因為內地的風險回報狀況已經發生了巨大變化。雖然中國一直努力對外資及金融企業開放，可是對美國公司而言，計算潛在利益已經變得複雜。

實際上，自從中美關係轉差之後，戴蒙對投資內地已作了「最壞打算」。他早前表示，如果美國政府下令讓摩通退出中國，公司就會離開中國。他指出，如果兩岸爆發戰爭，一切事情都難以預料。

值得留意的是，外媒引述一位不願透露姓名的美國財政部官員稱，該部官員於周四和周五在北京與中國財政部官員會晤，據報此乃去年成立的「金融工作組」最新一輪會談，適逢近期A股反覆向下，市場關注中美在金融工作方面會有甚麼進展。