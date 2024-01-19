【東方日報產評】港經濟如失舵舟　股市泥沼讓人憂

今年開局未滿月，港股大部分時間在尋底，昨日反彈市也是軟弱無力，足顯資金已「鐵了心」，採取放棄態度。說到底，疫後香港經濟至今未全面復原，金融與地產兩大核心產業皆陷困，旅遊零售旺丁不旺財，百業不景，政府稅收下降，再錄千億元財政赤字，庫房大窟窿不知如何填補。更令人擔心是，中美博弈下，成為磨心的香港，早晚變成兩強金融較勁的戰場，在外資眼中就是「生人勿近」，意味昔日的國際化已大打折扣，要對抗外來動盪，就得更依靠祖國廣大幅員的支持，重塑出新的發展道路！

中美博弈是世紀之戰，不可能三、五年得出結果，且在各經濟環節的競爭只會愈見白熱化。在這個背景下，昔日東西資金共融的香港國際金融中心，無可避免面對以美國為首的西方資金退場，而內地資金就成為香港金融市場的定海神針。

近年外資不斷流出港股，其實足以令港股出現「海嘯」般的大冧市。但實際上，在「北水」維穩下，港股跌市也算有序。當然，由市場主導的波動市，最終會自行調整，跌得甘時估值修正也會來得快。反觀如今港股雖有「北水」護航，但今時今日內地經濟不景，「北水」亦自身難保，港股換來的是一個漫長、陰乾的跌市，就連反彈的波幅也缺如，無利可圖，結果只有一個，就是「趕客」。

沒錯，香港的金融基建猶在，港元聯繫匯率穩定，但美國顯然已不再如昔日將香港列為與內地不同的市場，而是將兩個市場綑綁看待，得有心理準備，美國早晚會盯上港元聯繫匯率機制。

今年美國大選年，兩黨都會大打「中國牌」，首場初選大勝的前總統特朗普更大言不慚說要禁止美企投資中國，要祭出「新招」，「嚴懲中國」，只怕無論誰主白宮，中美關係都難以好轉，中國自然要應戰，緊跟祖國發展戰略的香港，亦有心理準備成兩強之間的磨心，早晚會成為衝突的焦點。

外部因素如是，更令港人哀莫大於心死的，乃香港的民生經濟不斷走下坡，港府一改穩健理財的概念，更種下禍根；而任由樓市尋底的做法，變相改變了高地價政策，讓財富重新洗牌，讓本已疲憊不堪的經濟景氣變得更加脆弱。

如今香港的內生力量已受外部因素掣肘，也得為維持穩定局面付出經濟代價。事到如今，得期望祖國經濟能扭轉乾坤，盡快化解債務危機，實現活躍資本市場，讓中國資產走出低谷，改善香港資本市場氣氛。正正因為香港自身猶如失舵之舟，未來的發展也處於被動狀態，取決的不再是市場力量，而是按國家戰略規劃行事。

各方得適應這個客觀環境的轉變，港股走勢也在反映相應估值轉變，預示未來經濟必起根本變化，例如樓市不是以前的樓市，股市參與者結構也會大變。若非選擇離場，就要放下昔日的包袱，重新出發，順着時代的巨輪走，共同摸索出新的發展道路。