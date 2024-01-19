宏利投資管理：優先證券潛在20%回報

美國聯儲局的強硬貨幣政策立場及美國地區性銀行危機引發投資者憂慮，導致優先證券市場於2023年大幅波動。雖然優先證券已從年內低位略為回升，但其相對票面值出現大幅折讓，加上孳息率處於10年來的最高水平，可見估值仍具潛在吸引力。此外，美國加息周期已經結束，或有望為優先證券提供支持，原因是當利率維持穩定或下跌時，優先證券往往表現出色。繼續看好優先證券，對尋求潛在吸引回報的固定收益投資者而言，這個資產類別提供了獨特投資機會。

●料受惠減息環境

若聯儲局繼續暫停加息，市場可能會開始相信加息周期已經結束，並為利率政策轉向作準備。若此成真，投資者情緒應會逐步改善，出現估值回歸的情況。若優先證券能從當前水平反彈至票面值，其潛在總回報可能高達20%以上。

除了聯儲局的利率路徑外，投資者同樣關注美國通脹與經濟增長趨勢。面對當下的不確定及波動環境，可採取防守性策略，利用更多信貸工具選擇，將是在2024年爭取潛在超額回報的關鍵。

以公用事業優先證券為例，鑑於美國可再生能源獲大量投資，有望推動受監管公用公司實現穩定和可預測的盈利增長，繼續看好該行業。因此，較優質的公司應能抵禦經濟回軟的環境。

●看好銀行能源業

雖然對銀行業保持審慎觀點，但仍然看好大型銀行，包括作為重要金融機構（SFI）銀行及超級區域性銀行，因為隨着監管收緊，銀行業的基本因素有所改善。

此外，亦看好能源行業，尤其是管道公司，其不受商品價格影響，而且經營模式簡單，利用管道輸送石油或天然氣，從中收取使用費。隨着石油和天然氣的產量上升，使這類公用事業企業的現金流也增加，因此其基本因素顯得穩健。

在2023年，優先證券市場並無大幅反彈，反映投資者仍抱持觀望態度，等待聯儲局宣布加息周期結束、利率政策轉向成為定局的時機出現。從信貸質素角度來看，由於超過90%的優先證券發行人屬於投資級別，有助抵禦潛在經濟放緩。這類公司一般都是實力雄厚、資產負債表穩健的優質公司。隨着投資者對聯儲局可能減息的信心逐漸增強，優先證券或有望在2024年迎來反彈。

宏利投資管理環球信貸組合經理 Joseph Bozoyan