陸秉鈞：龍年投資機會　苦盡「金」來？

今年開局至今，港美股兩地市場各走極端：港股走勢讓人失望，開局10多天已經持續創下自2022年10月以來的新低，讓人「不寒而慄」，不敢趁低吸納；另一邊廂，美股承接2023年表現繼續強勢，但屢創新高後也讓人「高處不勝寒」，不敢入市高追。對讀者來說，兩地股市可能也不是一個投資選擇。港股四年來下跌讓大家「苦不堪言」，或者有一個產品給予投資機會可以讓大家苦盡甘來，它就是黃金。

任何一樣商品的價格，都是由供應與需求來決定。儘管全球黃金供應量穩定在每年4,800噸左右，但金價卻創造了歷史新高，超越了2020年的最高紀錄。黃金的供應來源有三個。首先是金礦開採，佔全球黃金供應量的約75%，餘下的25%則來自另外個來源，分別是生產商對沖和黃金的回收，後者指的是將廢棄的金飾或其他含金物品重新提煉出黃金。

需求顯著增長

自從2020年Covid全球爆發以來，金飾的需求大幅下降，但隨着疫情控制及各國逐漸恢復正常，金飾的需求開始回升，而黃金作為投資工具的保值作用也更加突出。

此外，各國央行也開始加大購金力度，刺激黃金需求量快速增長。截至2022年底，全球官方黃金儲備達3.57萬噸，佔黃金地上存量的17%。

對於今年的黃金走勢，不同的金融機構有不同的預測，但大多數認為金價將保持在高位，主要原因是美國降息週期的到來。降息對金價有利，因為黃金作為投資產品，其中一個特性是不會有利息，因此對利率的變化非常敏感。

歷史數據顯示，美國由升息結束到降息開始，平均間隔為6.1個月，金價在這段時間平均上漲5.95%，其中2006年那次金價更上漲了22.1%。至於實施降息後，金價仍可繼續上揚。歷史數據顯示首次降息後1個月內金價平均上漲3.38%，6個月內平均上漲10.43%，其中2007年的上漲幅度更高達40.85%。在降息後1年內平均上漲9.41%，其中2019年的上漲幅度達39.22%。

除了美國降息以外，全球央行積極購入黃金也是一個比較明顯的需求。過去央行購金主要以新興市場央行為主，但最近成熟市場央行也開始大量購買黃金，如日本及新加坡等。後疫情期間央行購金速度進一步加快，光在2022年全球央行購金就達到1,078.5噸。花旗預計，2023年全年央行共購約1,100噸黃金。到2024及2025年，央行買金整體規模約在1,715及1,750噸，佔整體黃金產量的20%至25%。

總結來說，黃金價格走勢受到多種因素的影響。隨着美國降息週期的開始以及全球央行對黃金的積極購買，預計未來幾年金價將保持在高位，良好勢頭甚至有可能延伸到2025年。對於投資者而言，龍年關注黃金價格走勢並合理配置資產是明智的選擇。

富途證券首席策略師(作者為證監會持牌人，其及其有聯繋者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)