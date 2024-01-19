人行幣策委員會條例修訂　有乜睇頭？

《國務院關於修改部分行政法規和國務院決定的決定》周四（18日）對外公布，其中對《中國人民銀行貨幣政策委員會條例》進行修訂。該條例發布於1997年，它是人行制定貨幣政策的諮詢議事機構，經過本次修訂，組成人員、開會時間、預期管理等方面均有調整。

人員方面，現定中國人民銀行行長、國家金融監督管理總局局長、中國證券監督管理委員會主席、國家外匯管理局局長為「當然委員」。

設3名專家委員受關注

另外，「專家委員」現明確為3人，一屆任期不超過3年，一般不做超過兩屆。專家委員尤其受到關注，因為他們不在體制內，一定程度上承擔着央行和市場溝通的職能。

話說2020年1月人行降準後，市場都預計貸款市場報價利率（LPR）會降，但最終保持不變，時任貨幣政策委員會委員的馬駿解讀，很可能部分銀行已經根據資金成本變化下調了自身報價，但尚未達到使LPR整體下調的閾值。

採取多種方式加強預期引導和市場溝通

另外，原條例提出，貨幣政策委員會實行例會制度，在每季度的第一個月份中旬召開例會。貨幣政策委員會主席或3分一以上委員聯名，可以提議召開臨時會議。此次修訂提出，貨幣政策委員會實行例會制度，每季度召開1次，但沒有明確具體開會時間，但新增一條例會召開後「採取多種方式加強預期引導和市場溝通」。

中央亦向傳媒放風，本次修例將進一步提高貨幣政策委員會咨詢議事效率，充分發揮貨幣政策委員會促進貨幣政策科學制定和執行的職能，加強政策溝通、穩定市場預期，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。

另外，本次修訂增加一條：「貨幣政策委員會工作堅持中國共產黨的領導，推動健全現代貨幣政策框架，重要事項報黨中央、國務院。」