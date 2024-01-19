道指漲201點　油金高收

2024年01月19日 07:45
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    ●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.06%，報103.38；港匯見7.8204；離岸人民幣(CNH)報7.2163；美元兌日圓處148.12；歐元報1.0877，英鎊報1.2706。金價處2,022.15美元。布油報78.96美元，紐油報73.88美元。比特幣挫3.46%，報4.12萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水50點。
    ●道指收報37,468點，升201點或0.54%；標指收報4,780點，升41點或0.88%；納指收報15,055點，升200點或1.35%。
    ●港股ADR指數按比例計算，收報15,439點，升48點或0.31%。
    ●1月恒生指數夜期收報15,390點，升18點，低水2點，成交12,189張。
    ●紐約期油收報每桶74.08美元，升1.52美元或2.09%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.1美元，升1.22美元或1.57%。
    ●紐約期金收報每安士2,021.6美元，升0.75%。
    ●英國富時100指數收報7,459點，升12點或0.17%；德國DAX指數收報16,567點，升135點或0.83%；法國CAC指數收報7,401點，升82點或1.13%。
    ●美國上月新屋動工按月跌4.3%，多過預期。美國上周首申領失業救濟人數為18.7萬人，少過預期。
    ●歐洲央行12月會議紀錄顯示，高利率將持續一段時間，經濟「硬着陸」擔憂緩解。
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