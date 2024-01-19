首程控股夥戰略股東設立北京機器人基金

北京機器人基金認繳規模為100億元人民幣，北京國管旗下公司為普通合夥人暨執行事務合夥人、首程資本旗下公司為普通合夥人暨執行事務合夥人、及北京市引導基金為有限合夥人。北京機器人基金將重點圍繞國家及北京市機器人產業相關領域戰略性布局開展股權投資，重點投向機器人本體、產業鏈零部件、產業鏈創新應用等領域，助推北京市機器人產業快速發展。

北京國管自2022年11月14日成為公司戰略股東至今，雙方合作逐步加深，本次共同發起設立基金將雙方的緊密合作關係進一步延伸至項目端，是戰略股東對於集團業務的深度賦能。

機器人產業是新時代首都高質量發展的戰略性先導性產業。本次設立北京機器人基金，是集團積極參與北京市推動國際科技創新中心和全球數字經濟標桿城市建設的重要體現，有助於提升集團品牌影響力與市場競爭力。