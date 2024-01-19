港股繼續反彈　友邦飆4%　美團重上70元

港股在萬五關前喘穩，連續兩日反彈。恒生指數曾升過百點，高見15,540點，暫維持近百點升幅。國企指數及科技指數靠穩，主板成交300億港元。

金融股撐市，友邦保險飆4%；香港交易所升0.7%；中國平安升0.6%；滙豐控股升0.4%；工、建、招三大內銀股升0.3%至0.4%；中國銀行無起跌。

大型科網股窄幅上落，美團升1.3%重上70元；騰訊升0.7%。京東集團跌0.4%；小米集團跌0.3%。攜程跌0.5%；阿里巴巴跌0.8%。

醫藥股個別發展，藥明康德升2.3%；京東健康升2.1%；藥明生物升1.4%。阿里健康跌0.6%；國藥控股跌0.9%；石藥集團跌1.8%；中國生物製藥跌2.3%；翰森製藥跌3.6%。

【09:20】港股缺乏方向 大型科網股偏軟 滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數升12點，報15,404點；國企指數低開4點，報5,167點；科技指數跌5點，報3,171點。

大型科網股偏軟，京東集團跌1.2%；騰訊跌0.9%；阿里巴巴跌0.8%；美團跌0.3%；小米集團跌0.1%。攜程升0.3%。

金融股靠穩，友邦保險升1.4%；滙豐控股升0.6%；工商銀行及招商銀行升0.2%；香港交易所、中國平安、中國銀行及建設銀行無起跌。