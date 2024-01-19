蘋果員工買Vision Pro享75折優惠

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)準備在2月2日推出頭戴式混合實現(MR)裝置Vision Pro，該公司在周四(18日)的備忘錄向員工表示，他們將可以75折的價格購買售價3,499美元的新產品，即約2,600美元就可買到。不過，這個折扣比蘋果曾對HomePod及Apple Watch等產品提供高達50%折扣為低。

此外，每三年，員工都會獲500美元的信用額度，用於購買Mac電腦，該信用額度也可用來買Vision Pro，蘋果並計劃向購買Vision Pro的員工報銷配鏡費用。

該公司已經開始設想Vision Pro未來在工作場所的應用，包括將其用於手術、飛機維修和教學。在本周發送給員工的影片中，蘋果高管Mike Rockwell和Alan Dye討論該產品的開發，以及這項仍處於起步階段技術的潛在增長領域。

負責該設備的副總裁Rockwell指，通常情況下，外科醫生在手術過程中很難查看顯示屏上的訊息，因為訊息是分散，Vision Pro可以將所有這些訊息結合，並有望改善病人的治療效果。