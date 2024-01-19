美國幾大行業代表紛紛裁員縮皮　經濟有幾弊？

雖然經濟學家逐漸認為，隨着通脹降溫，美國經濟正步向軟着陸，而月初美國公布的勞動力市場數據也勝預期，不過實際的就業市場環境似乎又是另一回事，皆因美國多個行業如科技、銀行及零售仍繼續裁員縮皮「無手軟」，其中以美國老牌百貨巨擘梅西(Macy's)的「瘦身」規模較為顯著，將關閉多家分店及裁減逾2,000名員工，以削減成本，將資源轉向改善顧客購物體驗。

外媒援引梅西百貨發給員工的備忘錄及知情人士指，該公司計劃裁減超過2,350人，佔員工總數3.5%，並關閉5家商店。此外，該公司計劃在供應鏈中增加更多自動化，並正把部分職位外判，但沒有具體說明哪些職位。同時，管理層將減少，以加快決策速度。梅西百貨周四(18日)下午開始通知員工，將於1月26日進行裁員。

該公司發言人指，在準備部署新策略以滿足不斷變化的消費者及市場需求時，作出裁員的艱難決定，這些舉措將幫助梅西百貨成為一家更精簡的公司。值得注意的是，裁員舉措正值梅西百貨總裁Tony Spring將於下月接替Jeff Gennette出任行政總裁之際。截至去年1月底，該公司擁有94,570名員工，經營722家門店。

「電商一哥」亞馬遜(Amazon)在上周裁員後仍未停手，表示將裁減Buy with Prime部門的少於5%人手，消息指可能涉及超過30人。該公司稱，會協助受影響的員工在集團內部尋找其他職位，但沒有說明Buy with Prime的員工總數。

亞馬遜指，Buy with Prime仍是十分重要，並將繼續投入大量資源。Buy with Prime服務在2022年推出，讓並非其平台的第三方商戶，利用其物流網絡送貨。

銀行裁員行動同樣不絕，外媒引述消息報道，花旗集團(Citigroup)行政總裁范潔恩(Jane Fraser)與多名董事總經理舉行視像會議時討論該行的大改革，表示即將進行新一輪重組，是次針對的正是不同部門的高層。另外，該行的市場、風險管理及投資銀行部門的多個經理被告知，他們的職位將於2月1日起被取消，有關裁員及遣散費的更多細節將於下周公布。

花旗上周公布季績時表示，未來兩年將裁減兩萬人。消息指，范潔恩在會上提及重組更多資料，包括將削減5,000個職位，另外透過出售業務再裁減5,000人，技術及營運等後勤部門也將裁員10,000人。

美國科企Google母公司Alphabet連日傳來裁員消息，旗下影片分享網站YouTube將展開新一輪裁員行動，涉及員工數目約100人。踏入2024年，Google已進行兩輪裁員，日前傳出被裁的是廣告業務部門，料涉及幾百人。外媒估算，該公司今年已裁減逾千人。行政總裁Sundar Pichai更指，今年餘下時間料會繼續裁員。

美國今月初公布，上月非農就業職位增加21.6萬個，多過市場預期的增加17.5萬個；去年11月增幅由19.9萬個，向下修定至17.3萬個；同月失業率為3.7%，也低過預期。