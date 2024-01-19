大灣區GSSS債券去年發行規模增長21%

滙豐與中節能皓信發布「滙豐大灣區ESG指數」2023年度更新報告顯示，大灣區的 GSSS（綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎）債券發行規模在2023年創下新高，達2,000億元人民幣，按年增長21%。在公司治理方面，大灣區同樣也持續取得進展，區內上市企業在2022財政年度的ESG披露率達到73%，比前一年提高了2個百分點。

去年大灣區在政策、經濟和社會發展以及公司治理水平均有所增強，帶動大灣區ESG整體表現穩步提升，第四季的區域指數和行業子指數平均值均創下新高，按年增長6%及22%，分別達到127.29和185.31。

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，從報告中可以看出，綠色發展已成為大灣區各界的共識。各地政府不僅出台了多項支持政策，也是大灣區GSSS債券最主要的發行人。與此同時，愈來愈多企業開始披露ESG信息，設定碳減排目標或作出減排承諾，積極提升ESG管理水平。可以預見在大灣區加速建設創新驅動型經濟的背景下，區內企業低碳轉型的步伐將持續提速，為經濟的高質量發展奠定基礎。

在政府和企業的共同推動下，大灣區幾乎所有重點行業的ESG表現在2023年都有所改善，ESG行業子指數持續上升。其中能源、可選消費品和醫療保健行業受益於政府不斷加大的政策支持，改善最為顯著。報告還通過分析區內不同規模企業的ESG和可持續發展報告，評估其ESG表現。結果顯示，ESG公司子指數—大型公司的指數值按年增長7%；而中小型公司的指數值提升更為顯著，按年增長17%。