A股跌跌不休！內地公募基金清盤數量5年最多

內地A股市場疲弱，公募基金發行急凍之餘，更再度湧現清盤潮。外媒綜合數據顯示，2023年共有約240隻中國公募基金清盤，創2018年以來的最高，其中約80%為股票和混合型基金。

數據顯示，今年來已有逾10隻基金產品發布清算報告，還有華商轉債精選債券型基金、東方滬深300指數增強型基金等，公告提示基金資產淨值連續低於5,000萬元人民幣，可能觸發基金合同終止情形。

晨星（中國）基金研究中心高級分析師李一鳴表示，業績不佳是導致基金縮水乃至清盤的重要誘因，在市場缺乏賺錢效應時，業績堪憂的產品淪為「迷你基金」的風險進一步加大。他相信，隨着去年中證監啟動公募基金費率改革，基金清盤將逐漸走向常態化。

數據指出，中國公募基金上一輪清盤高峰在2018年，當時股市因貿易戰而遭遇重挫，同時當年發布的資管新規要求不得承諾保本保收益、公募產品不得進行佔有率分級等，也使得基金清盤加速。

報道續稱，本輪清盤潮和去年以來中國監管層為提振市場信心出台的降費措施也有關係，措施包括調降公募基金的證券交易佣金費率、降低股票基金的費率水平等，費率較高的基金產品面臨更多投資者贖回的壓力。