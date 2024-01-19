中國4成國際航班未復常　全球旅遊業損失萬億元

外媒報道，中國自新冠疫情解封以來，開放國際航班的進度不似預期，只達到疫前的6成左右。內地人「無機可乘」，大大打擊其出國意欲，導致全球旅遊業損失約1,290億美元(約1萬億港元)。

報道指，在新冠疫情爆發前的一年，即2019年中國人出國旅遊，在機票、酒店及購物的花費約2,480億美元，佔全球出境旅遊支出的14%。在疫情爆發，內地封鎖邊境的3年內，外遊支出近清零。終於等到去年解封，惟國際航班卻未見到明顯復甦，約有45個外國目的地，至今仍未有直飛航班。

航空分析公司Cirium數據顯示，2023年第四季中國出境航空運力僅為2019年的60%，復甦速度較美國或英國慢得多。來自中國的旅客未如預期般大幅增加，讓國際航空公司高層、旅遊官員及奢侈品商感到失望。

報道指，航班減少的原因包括中國經濟疲弱，消費者選擇成本較低的國內遊。加上政治摩擦阻礙一些旅游關係重建。而烏克蘭及加沙的衝突，使長途飛行變得更加複雜，對於注重安全的中國民眾來說，國外旅遊目的地的吸引力亦正在減弱。再者，受到政治及經濟原因，北京要求內地官員優先考慮境內旅遊，若要出國，也是選擇與中國「一帶一路」倡議的少數幾個重要合作國家，例如沙特阿拉伯等。至於一些關係緊張的國家例如印度，至今仍未恢復直航。而中國與台灣的航班，亦較疫前減少了70%。

至於歐、美國家，在新冠疫情爆發前，中國有17個城市可直飛美國及加拿大約20個目的地，現在雙方的航點都減半。而芝加哥、蒙特利爾及塞班島則不再提供直航。歐洲地區包括捷克布拉格、挪威奧斯陸及法國尼斯，都再無航班直飛中國。