【多相】東九龍居屋銀主盤險守「4字頭」　較高位冧四成

盈置地產日前原先推拍25項銀主物業，在拍賣前售出兩個私人住宅單位及收回一個村屋單位。其中，九龍灣居屋麗晶花園兩房單位，於自由市場以405萬港元賣出，成交呎價低於1萬元，做價較同類型單位逾2年前高位，低出近40%。

上述拍賣前售出單位為該屋苑16座高層H室，實用面積約407方呎，連新裝修，成交呎價只約9,951元。項目22座高層C室，實用面積相同，於2021年10月以約652萬元易手，呎價達約16,020元，最新成交同面積單位做價低約247萬元，差幅約37.9%。資料顯示，剛易手單位原業主於2017年以約420萬元買入。

另一個拍賣前售出物業為紅磡首利大廈地下住宅單位，實用面積約415方呎，原先拍賣開價410萬元。收回物業則為沙田銅鑼灣村77號村屋單位，建築面積約700方呎，推拍價450萬元。

至於該公司周四(18日)推拍22項物業，共有4組客出價競投，惟最終未有單位成功拍出。

當中，以屯門慎成大廈單位競投反應較好，該盤低層B室，實用面積約488方呎，開價350萬元，呎價約7,172元，有兩組買家競投，共出價3口至370萬元，惟未達銀主底價收回。

另外，上環中源中心A座高層1室，實用面積約285方呎，開拍價415萬元，呎價約14,561元，獲承價一口未達銀主底價收回。

元朗玉成大廈低層連平台單位，實用面積約475方呎，推拍價350萬元，呎價約7,368元，亦只獲一口價收回。