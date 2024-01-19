代理樓價指數續創新低　較高位插水23%

中原城市領先指數CCL最新報146.84點，按周跌約0.49%，是反映去年12月25至26日聖誕節長假當周的市況。本周CCL創361周(近7年)新低，重返2017年2月中時水平，指數比2023年4月168.40點高位累跌約12.8%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.26%。

指數尚未反映拆息回落及發展局停賣住宅地，相信未來數周樓價跌幅可能收窄。CCL只要再跌0.84點或約0.57%，便到達新春前146點目標水平。至於1月16及17日恒指大幅下挫兼跌穿萬六關口，對本地二手樓價的影響將於2024年2月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.59點，按周跌約0.51%。CCL(中小型單位)報145.52點，按周跌約0.47%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊重返2017年1月中時水平。CCL(大型單位)報153.40點，按周跌約0.61%，重返2017年5月中時水平。

四區樓價三跌一升，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報145.1點，按周跌約0.14%，連跌4周共約4.54%，重返2016年8月底時水平。九龍CCL_Mass報141.14點，按周跌約0.69%，重返2017年1月初時水平。新界西CCL_Mass報136.74點，按周跌約1.03%，重返2017年4月初時水平。新界東CCL_Mass報161.16點，按周微升約0.01%，連跌8周後回穩，仍處於2017年3月底時水平。