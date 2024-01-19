道期微升　美將公布消費者信心數據

美匯指數報103.204；港匯見7.8203；離岸人民幣(CNH)報7.2044；美元兌日圓報148.17；歐元處1.0883；英鎊報1.2682。金價報2,027.39美元。油價微升，布油報79.14美元，紐油處74.04美元。比特幣升至41,202美元。道指期貨升16點。

焦點數據：

23:00 美國去年12月成屋銷售

23:00 美國1月密歇根大學消費者信心指數

●港股高開低走，恒生指數全日收報15,308點，跌83點或0.5%，主板成交超過943億港元。恒指本周再創14個月新低，全星期累跌935點，跌幅5.75%；科指累跌340點或9.8%。

內地經濟：

●傳花旗提醒私人銀行家於內地勿討論人民幣。

●中國4成國際航班未復常，全球旅遊業損失萬億元。

●茅台瑞幸又聯手下周一推新品，傳售價38元人幣。

●傳限制客戶沽空A股，中信証券急否認。

●A股跌跌不休！內地公募基金清盤數量5年最多。

●大灣區GSSS債券去年發行規模增長21%。

香港經濟：

●樓價指數創近7年新低，由高位累挫23%。

●搶人才！阿聯酋航空在港辦機師招聘會。

●渣打香港網上預訂新鈔名額已滿，仍可預訂「迎新鈔」。

外地經濟：

●黑石CEO︰減息預期再次激發「動物本能」樂觀情緒。

●女股神：比特幣升見100萬美元並非難事，原因係...

●美國按揭利率跌至8個月新低。

●花旗裁員兩萬人有細節！後勤佔一半，高管都好危...

●聯儲局擬規定銀行須每年動用貼現窗，防流動性危機。

●穆迪：美國更多垃圾級別企業首季恐違約。

企業消息：

●美國幾大行業代表紛紛裁員縮皮，經濟有幾弊？

●蘋果員工買Vision Pro享75折優惠。

●沃爾瑪大升店舖經理薪金，香港專業人士都未必賺到...

●精簡營運！梅西百貨將裁員2350人及關閉5家分店。

●朱克伯格預告Meta擬斥巨資購英偉達AI晶片，料涉逾700億。