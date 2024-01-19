廣州樓價連跌12個月　有新盤首期僅需12元人幣　博得過？

內媒報道，廣州有房企營銷人員談到最近銷售狀況時表示，「還是很難，沒有甚麼起色，只有準現樓才賣得稍微好點。」為打破市場僵局，有些房企採取非常規的銷售手段，例如增城區一個在售項目近期推出一批特價單位，首付只需要12元人民幣(下同)。樓市低迷下，你又夠膽買嗎？

報道指，除了減價，開發商還要絞盡腦汁透過各種方式爭取客源。1月增城區樓盤遠洋天成計劃推出年終特惠活動，涵蓋多套房源，單價每方米1.65萬元起，最吸引眼球的是「首付12元」的宣傳口號。

以69方米、總價116萬元的戶型為例，開發商將備案價提高至165萬元以上，以三成首付計算，買家便能從銀行獲得至少115萬元貸款，從而實現低首付。一般來說，備案價是開發商新售商品房的最高價格，並不是已經出售或正在銷售的房源的實際成交價格。

遠洋天成銷售人員指，最近是有這樣的活動，由於周邊在售樓盤定價較高，均價在每方米2.5萬元以上，因此可以這麼操作，「首付做低了，客戶的前期資金壓力會小很多。」

國家統計局日前公布內地樓價數據顯示，廣州樓價仍處於下行通道，去年12月按月及按年分別下降1%及3%。此外，去年廣州打響一線城市放鬆住房限購第一槍，率先下調二套房首付比例至40%，並取消土地出讓的價格限制，希望提升各方預期。不過，市場反應平平，截至去年12月，從按月看，廣州新建商品住宅銷售價格已連跌7個月，按年下跌周期更長，達到12個月。