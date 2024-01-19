恒地旗下10住宅項目夥5大代理行推置業優惠

韓家輝(左四)、恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新(右二)、陳永傑(右三)、布少明(左三)、廖偉強(右一)、馬泰陽(左二)及吳啟民(左一)

上述項目包括啟德天瀧，鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL，旺角利奧坊·壹隅，利奧坊·曦岸，利奧坊·凱岸，西營盤藝里坊·1號，藝里坊·2號，北區高爾夫·御苑，北角維峯·浚匯。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市今年交投氣氛持續好轉，在各種專才計劃下，香港剛性住屋需求亦不斷增長。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，市場正憧憬美國年內減息，樓市亦醞釀小陽春，故近期買家入市意欲有所上升。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自去年施政報告公布減辣及外來人才「先免後徵」措施後，內地及海外專才來港置業的個案增加。

香港置業行政總裁馬泰陽指，倘若政府在新一份的財政預算案為樓市帶來喜訊，預期今年住宅買賣成交會較去年活躍。

世紀21香港行政總裁吳啟民指出，近月新盤市場已明顯熱鬧起來，新盤攻勢一浪接一浪，大額豪宅成交亦明顯增加。