恒地旗下10住宅項目夥5大代理行推置業優惠
2024年01月19日 17:00
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韓家輝(左四)、恒基物業代理營業(二)部副總經理倫國新(右二)、陳永傑(右三)、布少明(左三)、廖偉強(右一)、馬泰陽(左二)及吳啟民(左一)
恒基地產(00012)旗下的10個住宅項目，周五(19日)公布聯同五大代理行推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由即日起至2月29日，購買該部旗下10個指定項目的各首10名一手住宅買家，即可獲代理送出價值約8,800港元的「五星級酒店新春禮盒」。他續指，市場普遍預期美國今年中開始減息周期，市場成交量亦在逐步增加，公司亦收到多宗與專才計劃有關的查詢。
上述項目包括啟德天瀧，鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL，旺角利奧坊·壹隅，利奧坊·曦岸，利奧坊·凱岸，西營盤藝里坊·1號，藝里坊·2號，北區高爾夫·御苑，北角維峯·浚匯。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，樓市今年交投氣氛持續好轉，在各種專才計劃下，香港剛性住屋需求亦不斷增長。
美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，市場正憧憬美國年內減息，樓市亦醞釀小陽春，故近期買家入市意欲有所上升。
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，自去年施政報告公布減辣及外來人才「先免後徵」措施後，內地及海外專才來港置業的個案增加。
香港置業行政總裁馬泰陽指，倘若政府在新一份的財政預算案為樓市帶來喜訊，預期今年住宅買賣成交會較去年活躍。
世紀21香港行政總裁吳啟民指出，近月新盤市場已明顯熱鬧起來，新盤攻勢一浪接一浪，大額豪宅成交亦明顯增加。