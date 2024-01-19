中證監：進一步改革開放資本市場　若違規退市也要追責

中國證監會綜合業務司主要負責人周小舟周五(19日)於發布會上表示，證監會將進一步全面深化資本市場改革開放，堅持註冊制改革三原則，堅持以資訊揭露為核心，堅持註冊制的基本架構和基本製度安排，依法全面加強從嚴監管，推動股票發行註冊制走深走實。

另上市司司長郭瑞明同場指出，證監會下一步將持續鞏固深化常態化下市機制。一是繼續暢通多角化退出管道，支持透過吸收合併等方式有效整合資源，推動完善破產重整制度。二是嚴格執行退市規則，堅持「應退盡退」，嚴厲打擊退市過程中伴生的財務造假、操縱市場等惡意「保殼」行為，維護退市製度的嚴肅性。三是堅決防止「一退了之」。公司及相關方違法違規的，即使退市也要堅決追責；違法違規行為給投資者造成損失的，支持投資者運用《證券法》規定的各項賠償救濟舉措，維護自身權益。

至於期貨司司長李至斌指出，已關注到近期某有些機構疑似在股指期貨上開大額沽空，惡意沽空市場，並對有關情況進行了檢查。目前，股指期貨的整體持股較為分散，暫未發現客戶集中大量加空倉的現象，也暫未發現關聯帳戶聯合沽空的行為。