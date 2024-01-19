與Android徹底分家！華為發表鴻蒙「星河版」　最快年底開放

華為宣布，新一代鴻蒙系統HarmonyOS NEXT的開發者預覽版開放申請，更將其命名為「星河版」，僅支援鴻蒙核心及鴻蒙系統的應用程式(App)，不再相容於安卓(Android)程式，亦不支援開啟APK檔案 (Android系統應用程式套件)，象徽與Android的徹底分家。

該企表示，HarmonyOS NEXT的基礎系統由華為自研完成。對程式開發者而言，以後開發鴻蒙系統的程式，將不能再由Android系統進行平移，而須專門開發。調查機構CounterPoint Research數據顯示，目前鴻蒙系統在內地的市佔比已達到13%。

華為終端雲總裁朱勇剛表示，首批有200個以上鴻蒙原生App已啟動開發，其中100個以上完成Beta版本測試；估算直到今年底，將有5,000個以上App啟動開發。

華為指出，今年第四季度就會正式開啟商用，料年底前開始予普通用戶體驗。

有分析認為，對華為而言，鴻蒙系統基於微核心、分散式OS(作業系統)的特性，由目前各大手機廠商圍繞硬件性能的比拼，強行拉回軟件生態的層面，彌補自身在晶片受限問題。