居屋兩年勁蝕150萬！雲疊花園兩房已補價430萬易手

居屋二手市場都要蝕讓，大圍雲疊花園兩房單位，減價50萬元，已補價自由市場價以430萬元易手，約兩年多帳蝕約150萬元，貶值約26%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角康澤花園C座高層4室，實用面積約396方呎，原則兩房間隔，現已改為一房，成交價660萬元，較原先叫價750萬元，減價約12%，呎價約16,667元，原業主持貨約8年，帳面僅獲利52萬元。

●中原梁浩祥指，鴨脷洲深灣軒1座低層F室，實用面積約480方呎，兩房間隔，望避風塘海景，去年放盤，最新以650萬元沽出，呎價約13,542元，新買家為年輕上車客。

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九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道36號中層A室，實用面積約689方呎，兩房連工人房間隔，望內園景，以668萬元成交，呎價約9,695元。

●中原徐國樺表示，西南九龍浪澄灣3座高層B室，實用面積約551方呎，兩房間隔，享海景，減至915萬元易手，呎價約16,606元，原業主於2014年10月以766萬元購入，看淡後市將資金轉到銀行收息，大幅降價求售，近10年帳面獲利149萬元。

●中原范鎮培指，牛頭角淘大花園Q座中層3室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以540萬元易手，呎價約11,157元，原業主早於1987年以約42.2萬元購入，持貨約37年帳面獲利497.8萬元，單位升值超過11倍。

●美聯黎志榮表示，鑽石山星河明居D座中層3室，實用面積約517方呎，三房間隔，原先叫價830萬元，放盤4個月後獲區內首置客洽詢，以770萬元承接自住，呎價約14,894元，低於市價約半成。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田及大圍1月錄約43宗二手買賣，按月升逾四成，大圍居屋雲疊花園4座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價約480萬元，已補價自由市場價430萬元易手，呎價約10,047元，原業主持貨約兩年多年帳蝕約150萬元，貶值約26%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山1月暫錄約51宗二手買賣，新港城Ｑ座中層5室，實用面積約361方呎，兩房間隔，叫價約508萬元，日前議價後以480萬元易手，呎價約13,296元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山迎海‧星灣御23座低層G室，實用面積564呎，兩房連儲物室間隔，享海星灣景，放盤7個月，叫價950萬元，終獲買家以900萬元承接，呎價約15,957元，原業主持貨近6年，帳虧蝕5萬元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍恒峰花園3座中層A室，實用面積約864方呎，套三房連儲物室間隔，開價980萬元，放盤3個月，累減80萬元，減幅約8.2%，終以900萬元連車位沽出，呎價約10,417元。

●中原劉德興表示，粉嶺及上水1月暫錄約30宗二手買賣，粉嶺中心A座中層3室，實用面積約535方呎，三房間隔，放盤時開價約610萬元，議價後以563萬元易手，呎價約10,523元，累減約47萬元，新買家為區內家庭客。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天富苑L座高層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅，累減40萬元，區內首置客於已補價自由市場以400萬元購入自住，呎價約7,905元。

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