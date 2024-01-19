市區新盤開放現樓示位及減價吸客

近日減價加推的市區樓盤，最新對外開放現樓示範單位，為項目軟銷及吸引參觀人士。天水圍新盤交投不斷，由上月初開售至今已售出逾1,110伙，佔全盤單位約八成。

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●天水圍YOHO WEST開售至今累售1,115伙

●元朗洪水橋滙都I一房473萬元

●大埔白石角朗濤三房連車位售3,309萬元

●何文田傲玟三房售2,732萬元

何文田一手樓盤傲玟，新近以2,732.4萬元招標售出第6座3樓B室，實用面積1,380方呎，三房間隔，呎價為19,800元。

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