市區新盤開放現樓示位及減價吸客
2024年01月19日 21:47
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近日減價加推的市區樓盤，最新對外開放現樓示範單位，為項目軟銷及吸引參觀人士。天水圍新盤交投不斷，由上月初開售至今已售出逾1,110伙，佔全盤單位約八成。
●馬頭角賈炳達道瓏碧新示範單位曝光
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，周五(19日)開放全新連家具一房示範單位予傳媒參觀，為25樓K室，實用面積354方呎，一房間隔，室內布置以淺色為主，簡潔明亮。同時，項目新近連沽兩伙，包括16樓C室，為實用面積281方呎的一房戶，成交價665.7萬元，呎價約23,690元。
●天水圍YOHO WEST開售至今累售1,115伙
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周五(19日)再沽出兩伙，共涉1,110.12萬元。包括3A座45樓A3室，為實用面積439方呎的兩房單位，成交價557.19萬元，呎價約12,692元。資料顯示，該盤由上月初至今累售約1,115伙，佔該期數1,393伙約80%，套現逾59億元。
●元朗洪水橋滙都I一房473萬元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周五(19日)錄得第3座3樓A03室的成交，單位實用面積326方呎，採一房間隔，以473.15萬元成交，呎價約14,514元。
●大埔白石角朗濤三房連車位售3,309萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周五(19日)透過招標售出第5座9樓A室，實用面積1,325方呎，三房間隔，連同1個車位以3,309.2萬元成交，呎價約24,975元。
●何文田傲玟三房售2,732萬元
何文田一手樓盤傲玟，新近以2,732.4萬元招標售出第6座3樓B室，實用面積1,380方呎，三房間隔，呎價為19,800元。
●將軍澳海茵莊園為兩伙兩房戶增17%折扣
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，為兩伙單位增設17%折扣優惠，並安排於下周二(23日)起以先到先得形式發售。上述兩伙為1座25樓B5室及1座27樓B8室，同屬實用面積428方呎，採兩房連儲物室間隔。
●恒地旗下10住宅項目夥5大代理行推置業優惠
恒基地產(00012)旗下的10個住宅項目，周五(19日)公布聯同五大代理行推出置業優惠。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由即日起至2月29日，購買該部旗下10個指定項目的各首10名一手住宅買家，即可獲代理送出價值約8,800港元的「五星級酒店新春禮盒」。