陳政深：港股仍未脫險　弱勢股不宜沾手

港股上周終見向下突破，指數再穿去年低位，曾見15,183點。技術上，恒指上方主要阻力為10天線所在、接近下跌裂口的15,900點位置，下方支持理論上為上述低位15,183點，但目前仍難排除恒指本月下試2022年14,597點低位的可能性。策略上，港股目前仍未罷脫弱勢，資金仍然逢升即沽，大市一彈即散，因此權重股暫時仍未宜沾手，尤其是現價低於所有平均線、RSI低於40者，除非出現突如其來之催化劑，否則短線只會有彈無升。

公司針對的市場包括LGBTQ+小眾群體的社交及直播平台，此類群體的特點是用戶忠誠度較高，亦較願意消費。據諮詢公司Frost & Sollivan的估算，全球LGBTQ+在線社交市場於2023年的規模，將達38.42億美元之巨，每月活躍用戶(MAU)亦由2015年的3.938億增長至2020年的8.35億人，複合年增長率達16.2%。

上半年赤子城社交平台的MAU逾700萬，次月留存率超過70%，當中付費率23%，人均月消費逾100美元。而其主要業務均不在國內，是本港上市科技企業中較少見者，雖然屬科技板塊，其走勢亦都較強。1.8元水平收集，上望阻力位2.5元，跌穿支持位1.65元止蝕，具一定值博率。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)