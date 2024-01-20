陳鳳珠：內地將善用財政、幣策穩經濟

去年中央經濟工作會議表示，2024年將繼續實施積極的財政政策及穩健的貨幣政策，去年內地增發一萬億元人民幣國債，以及降準減息、減稅降費等政策效應將於今年持續釋放。國家稅務總局表示，去年全國新增減稅降費及退稅緩費超過2.2萬億元人民幣。

今年內地仍將會出台新措施，增量政策和存量政策形成疊加，預期有力推動經濟恢復向好。由於內地的物價水平較低，且中央政府債務水平不高，今年仍然有較充足的政策空間，有條件實施穩健的貨幣政策及積極的財政措施。

擴大財政支出推動內需

中央經濟工作會議提出積極的財政政策要適度加力、提質增效，而中國財政部部長表示主要為加強財政資源統籌，組合使用專項債、國債以及稅費優惠、財政補助、財政貼息、融資擔保等多項政策工具，以適度擴大財政支出規模。

故此，今年要安排一定規模的赤字，確保財政總支出規模增加，以推動內需，促進經濟循環。同時要合理安排政府投資規模，強化專項債券資金使用管理，提高投資效率，並持續和優化稅制需要，落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展。中國財政部將支持促消費、擴投資、穩外貿，並統籌好專項債券資金、中央預算內投資、車購稅補助地方資金、鐵路建設基金、民航發展基金等，推動重點領域、重大項目建設，引導帶動全社會投資。

人行打造良好金融環境

除此之外，今年要加強和改善宏觀調控，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，要保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量與經濟增長和價格水平目標相匹配。

人民銀行表示將強化逆周期和跨周期調節，從總量、結構、價格3方面發力，為經濟高質量發展營造良好的貨幣金融環境。總量方面，將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模和貨幣信貸合理增長提供有力支持。結構方面，將優化資金供給，重點做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數碼金融。至於價格上，將繼續深化利率市場化改革，促進社會綜合融資成本穩中有降。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)