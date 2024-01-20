【致富智庫】副業做咩最賺錢？盤點今年四大熱門行業

環球通脹高企，即使打工仔人工有得加，但加薪幅度往往未能追得上通脹。為求「賺得一蚊得一蚊」，不少人都會在工餘時間賺取外快。芸芸行業之中，邊行最好賺？美國專家盤點2024年四種薪金可觀的副業，有意增值自己、開展副業的打工仔，不妨朝着這四個行業發展。

【1、AI專才】

人工智能(AI)在2023年成為最熱門的題目之一，市場人對相關技術人才的需求激增，時薪約50至150美元（約390至1,170港元）不等，資薪為四大熱門行業中最高，具體薪金視乎你的專業水平。

Sidehusl.com創辦人表示，有意發展副業人士，絕對值得花時間去深入研究人工智能技能，學習如何使用Midjourney和ChatGPT等工具，在現時的大趨勢下可提升你的優勢。

【2、家務助理】

疫情期間很多打工仔都居家辧工，在家時間增加，便能夠自行處理家事。但疫情過後，不少打工仔需要回歸傳統，重回辦公室上班，家務助理的需求再次增加，目前時薪約15至30美元（約117至234港元）。

【3、導遊】

疫情落幕各國大開國門，全球旅遊業急速反彈，兼職導遊需求也會跟着提高。根據世界旅遊組織(UNWTO)最新數據，2023年1至9月期間，估計有9.75億遊客出境旅遊，比2022年同期增長38%。UNWTO預計到2023年年底，全球旅遊業已恢復至疫前水平近90%。反映旅遊需求復甦勢頭持續。

【4、運動教練】

全球幾乎每個國家的老年人口正不斷增加，銀髮族在退休後開始參與不同的運動，成為了未來的商機。

以健身教練而言，要在香港的健身室或健身中心任教，需要持有相關證書。有意入行的人士務必須修讀相關課程，獲取有關證書。