曜熊理財：減息利好美債基金

市場繼續關注美股財報與美聯儲的減息前景，美國去年12月零售銷售數據強勁，降低了美聯儲3月減息的可能性，經濟活動幾乎沒有明顯變化。利率下降的前景被視為樂觀情緒的來源。

美國股市經歷了為期9周的瘋狂上漲，這是標普500指數20年來最長連漲期的一部分。儘管這一基準股指距離創紀錄水平僅一步之遙，但該指數在2024年沒有任何進展。

1月初的持續下跌通常預示着股市在今年剩餘時間裏的表現不佳，但標普500指數在2023年收盤時表現出色，全年上漲24%。從歷史上看，如此大的年度漲幅預示著進一步的收益。在指數上漲20%或以上的年份，股市在接下來的一年裏有80%的機會率平均上漲10%。

寬鬆貨幣政策可能比預期慢，市場預期美聯儲3月降息，市場押注美聯儲今年會轉向鴿派，但鑑於存在通脹回升的風險，美聯儲可能會傾向於維持利率不變。美國債券基金再度遭遇打擊，隨着美國零售銷售數據增速較前月翻倍，美國經濟在新年伊始展現的韌性，令市場降息預期進一步降溫。

目前，對3月降息的概率預期已降至了約五成。行情數據顯示，各期限美債收益率周三再度集體上漲，與美聯儲利率預期變動關聯最為緊密的短債收益率漲幅領先。不過，減息總會來到，將對債券基金有利。

曜熊理財策略董事馬煒喬