鄺紫珊：印度資產吸金力強

印度股市持續表現亮麗，當地指數於去年12月更再創下新高。隨着印度大選臨近，執政黨很大機會再次連任當選，印度經濟政策有望延續。隨着市場不確定性因素降溫，投資者對股市的情緒轉為樂觀，未來可讓印度指數持續走高。

展望2024年，印度多方利好因素繼續推動經濟，及有利於股市與債市。伴隨聯儲局的利率政策轉向寬鬆，全球資金將開始從美國移轉至增長速度較快的新興市場，其中印度是其中一個最被看好的國家，預期印度股市也將重新迎來外資注視，後市表現十分值得期待。

印度調高2024國內生產總值的增長率至7%，總體企業的基本面維持強勁，不論是服務業或製造業的採購經理指數都仍持續保持在擴張水平，加上通脹狀況受控，讓當地央行有條件維持利率不變。

外資資金於2023年開始重新投入印度股市，讓當地股市成為去年外資最受青睞的新興亞洲地區；除外資外，當地資金也持續穩定流入，而散戶更是以定期定額布局股市。另外，印度將迎來大選，市場將以選舉行情為注視考慮，在基本因素及企業盈利面的支撐下，加上正向利好的投資氛圍，預期印度股市表現可以持續。

未來印度股市將受惠於大選、貨幣寬鬆、原油價格走勢，及地緣政治因素影響，有望指數仍維持強勁的上升勢頭。雖然印度股市的估值已處於高水平，並不算便宜，但基於未來當地發展上升潛力，及股市仍處於上升空間，現時估值仍屬合理，與2007年時高位，仍有上升空間。建議可考慮定期定額布局印度，或以多重資產配置方式，布局印度的股債投資，以減低持有部分的波幅風險。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊