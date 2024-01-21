陳樂怡：高息國企具防守性　火電板塊可留意

美國零售數據意外強勁，歐洲及英國通脹回升，迫使市場修正主要央行減息預期。抗通脹最後一里路反覆，減息門檻仍高。預計短線美匯、債息偏強，人民幣匯價受壓。另一方面，內地2023年第四季GDP(國內生產總值)低於預期，服務消費改善放慢，2024年迎來高基數挑戰。另外，房地產銷售面積、金額及開發投資跌幅續擴大，內房困局持續。在特別國債扶持下，預計基建投資續發力，但房地產投資續拖後腿。然而，內地堅決不搞強刺激，着重提升現有政策的執行效率，並聚焦於促改革及防風險的長線工作，與投資者期望有出入。在內地經濟弱復甦的背景下，港股企業盈利復甦能見度受限，導致表現落後於其他市場。

由於投資者風險胃納減弱，高息國企相對較具防守性，其中建議留意火電板塊。電力需求穩定增長，大多火電具備高派息政策，值得投資者關注。火電容量電價改革政策出台，進一步穩定行業預期，提高發電積極性。容量電價機制，即是以火電裝機的固定成本折舊作為補貼項目，可保障電力系統長期容量充裕性。隨着新能源發展加快，火電利用時數逐步下降，發電收入減少或導致火電企業無法回收固定成本。容量電價改革正可改善火電企業盈利結構，提升盈利穩定性，令板塊估值得以重估。此外，2024年度市場化交易電價陸續公布，江蘇電量電價以及煤電客量電價略超2023年水平，電價預期逐步明朗，有助消除對24年火電板塊盈利前景的不確定性。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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