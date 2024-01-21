郭家耀：聯想集團受惠人工智能電腦換機潮

聯想日前於國際消費電子產品展覽2024上舉行發布會，展示40多款基於人工智能的全新設備與解決方案， 其中有10多款聯想AI PC，包括Yoga Pro 9i、可無縫切換筆記型電腦和平板電腦兩種模式ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、商用AI電腦ThinkPad X1 Carbon AI、超小型ThinkCentre neo Ultra。

聯想表示，AI PC時代，使用者與AI智能體、大模型、AI原生應用有更多互動，需要混合算力底層支撐，個人電腦要能夠作為公共大模型的入口，又能獨立運行個性化的私有大模型，能安全地掌握用戶個人數據和信息。聯想介紹旗艦產品Yoga Pro 9i和Yoga 9i二合一搭載最新的英特爾Core Ultra處理器和聯想AI晶片，配備Yoga Creator Zone生成式AI軟件，可將基於文字的描述或草圖轉換為圖像，毋須輸入任何複雜的提示、程式碼或設定。使用者輸入預想內容，系統可快速產生對應的視覺影像。兩款機型均配備微軟Copilot按鍵，售價從1,450美元和2,000美元起，預計今年4月發售。

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid主要針對中小企業市場，能無縫切換筆記型電腦和平板電腦兩種模式，提供Windows和Android系統體驗，AI PC效能使得該產品能夠適應用戶多樣化的需求，更有效率地進行多工處理。ThinkBook X同樣定位面向中小型企業用戶，內置Copilot按鍵。ThinkPad X1 Carbon AI、ThinkPad X1 二合一以及IdeaPad Pro 5均搭載最新的英特爾Core Ultra處理器和Windows 11系統。ThinkCentre neo Ultra則是小型台式機。AI PC具備強大的性能和高效的運算力，通過結合大模型，實現通用場景下的個性化服務以及即時可靠的服務響應，同時保證數據和隱私安全，成為最懂用户的個人AI助理。AI PC推出預料將帶來新的換機潮，有助推動聯想業績表現，難怪股價持續強勢。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)