【星期一‧炒啲乜】恒指被納指超越 「投降點」已到？

美國聯儲局減息預期降溫，加上內地經濟數據令市場失望，港股一沉百踩，上周曾急挫至15,183點的回歸前水平，全周大冧935點或5.75%，繼續跑輸全球主要市場。

相比之下，美股上周五(19日)強勢持續，不僅標普500指數創下歷史新高，納指更以全日高位15,310點收市，成功超越恒指收報的15,308點。港股接連被台灣加權指數與納指超越，是否已接近「投降點」或仍要拭目以待。

展望今周，除了美股業績期持續，中美日三國亦各有重要數據出爐，包括中國人民銀行將公布的貸款市場報價利率(LPR)、美國將公布個人消費開支(PCE)物價指數、以及日本央行議息。

其中，隨着內地近月陷入通縮，疊加要應對臨近農曆新年的流動性偏緊，可能會促使當局採取更多措施維穩，當中包括可能會下調已連續4個月維持不變的LPR。PCE則是美國聯儲局重視的通脹指標，數據強弱可左右投資者對聯儲局會否在3月進行減息的預期。

至於日本央行今周議息，預期央行會評估能登地區地震的影響，以及日本核心通脹率連續兩個月回落的情況，以決定會否繼續維持負利率政策不變。如果大家對今周如何布局未有頭緒，不妨參考以下專家的財經分析及建議。

1、【葉尚志：恒指中短期反彈阻力區見於...】

2、【曜熊理財：減息利好美債基金】

3、【鄺紫珊：印度資產吸金力強】

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