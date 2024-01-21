零售復甦未見理想　上月商舖租賃成交宗數、金額同見回落

受到北上消費因素影響，本港商舖零售及消費市道復甦步伐未見理想，去年12月商舖租賃成交宗數及金額同見回落，宗數回落至約292宗，涉額約3,135萬港元，按月分別跌約13.1%及約19.6%。不過，中原(工商舖)指，多個內地餐飲品牌近期先後落戶本港核心地段，將帶動本港舖位租賃市道。

該行商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，上月市場租務交投量較11月的336宗減少約44宗，成交金額也下跌約763萬元。不過，與2022年12月相比則有顯著升幅，成交宗數及金額分別上升約13.2%及23.7%，反映今年度商舖租賃交投持續改善。

她又指，上月市場錄得多宗內地餐飲品牌租務個案，包括旺角彌敦道601號創興廣場地下A舖，獲內地燒烤店以約26.8萬元承租，以建築面積約2,583方呎計算，呎租約104元。另一宗同類個案為同區彌敦道636號銀行中心廣場地下5號舖，面積約635方呎，以約20萬元獲茶飲品牌店承租，呎租約315元。

何又稱，2023年度商舖吸納情況較2022年為佳，上月多個核心消費區商舖空置率走勢平穩及見改善，按年對比，港島區商舖空置率改善情況更見顯著，其中，灣仔區空置率改善情況最為理想，屬多區之冠，去年12月空置率約5.7%，按月下調約0.01個百分點，而與去年同期約12.87%相比，則大幅下跌約7.17個百分點。

其次是中環區，目前空置率約8.18%，較2022年同期約12.9%相比，減少4.72個百分點。至於受北上消費影響的新界區，當中元朗及荃灣區舖位空置率則見上升。荃灣區空置率約4.37%，較去年同期約3.56%，高出約0.81個百分點，而元朗區則按年上升約0.55個百分點至上月的約3.55%。

她分析，北上消費及港車北上趨勢為本港商舖租賃市場帶來新挑戰，不少港人逢假期北上成潮流，對個別地區，特別是往返內地時間較短的新界區最受影響，租務交投見疏落，租金叫價亦需調低吸客。

同時，隨著北上消費人潮增多，不少內地知名餐飲品牌看好本港市場，為增加知名度，積極趁勢落戶本港開設分店，以進軍海外市場。預期該股內地餐飲品牌風，相信會成為2024年商舖租賃「生力軍」，本港在租賃交投推動下，將會改善空置率，繼而帶動租金穩步上揚。