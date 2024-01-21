m18講場：高官落場跑渣馬　唱好香港唔夠力？

渣打香港馬拉松周日(21日)早上舉行，財經事務及庫務局副局長陳浩濂原來係常客，今年係佢第19次跑半馬，唔怪得「電車上層測試」難佢唔到啦！唔知面對今周密鑼緊鼓嘅財金活動，會唔會又咁好腳力呢？佢就預告，周一(22日)朝早9點就會接見一名訪港的多邊開發銀行首席財務官。

佢仲話，本周會趁機會與來自不同地方嘅財金官員及金融機構高管會面，以把握機會，向來訪嘅賓客展示香港作為國際金融中心嘅優勢，說好香港故事。

話說本周三至四(24至25日)將舉行第17屆亞洲金融論壇(Asian Financial Forum)，今年嘉賓陣容鼎盛，包括國際貨幣基金組織亞洲及太平洋部副主任Thomas Helbling、摩根大通私人銀行亞洲行政總裁兼摩根大通香港行政總裁彭思佳(Harshika Patel)、美國橋水投資聯席首席投資官Bob Prince、阿拉伯聯合酋長國財政部副部長Younis Haji Al Khoori、卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al-Kuwari等，何謂匯聚世界各地財金官員、央行及監管機構代表、商界領袖。

局方預期，今屆論壇將有超過3,000名人士參與，目前有近70個內地及海外商貿團已確認出席，當中包括東南亞、日韓、中東、澳洲、及歐美等地區。

話時話，今年港股開局以來升得2日，恒指累插1,738點。小記就覺得，優勢有時候並唔係靠講嘅，對股民嚟講，行動可能實際啲。