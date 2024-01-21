元朗YOHO Town兩房462萬沽　4年帳貶19%

二手業主看淡後市，累減138萬元，僅以462萬元沽出元朗YOHO Town兩房單位，物業約4年多帳面貶值約19%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健指，鰂魚涌逸樺園1座高層D室，實用面積約614方呎，兩房間隔，獲港島東區用家垂青，原業主近日叫價約1,350萬元，累計減價約130萬元，終以1,220萬元獲承接，呎價約19,870元。

●中原張志波表示，中半山鳳凰閣1座中層A室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，放盤多時，最新叫價為1,990萬元，最終以1,678萬元連車位沽出，呎價約14,996元，原業主則於2017年3月以1,800萬元連車位買入，持貨近7年帳面蝕讓122萬元。

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新界區

●中原彭成裕稱，元朗YOHO Town第1座低層C室，實用面積約393方呎，兩房間隔，去年10月放盤價600萬元，市況淡靜下，原業多次主動減價，最新叫價500萬元，終以462萬元成交，呎價約11,756元，原業主持貨約4年多帳蝕108萬元，貶值約19%。

●晉誠地產劉嘉麟表示，屯門帝濤灣浪琴軒2座中低層C室，實用面積約1,212方呎，套三房加工人房間隔，連車位成交價938萬元，呎價約7,739元，單位原先開價1,100萬元，現減價約15%售出，新買家為換樓客。

●祥益袁思賢指，屯門大興花園1期3座低層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔，見單位附設裝修，原業主擴大議幅，累積減價達55萬元，決定以350萬元購入自住，呎價約8,883元。

●中原吳華彩稱，大埔中心16座中層F室，實用面積約407方呎，兩房間隔，開價約480萬元，議價後以423萬元易手，呎價約10,393元，新買家為投資者，入市單位作投資收租之用。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物室間隔，望海星灣景，放盤兩個月，以865萬元沽售，減幅約3.9%，呎價約15,337元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山新港城H座高層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望山景，放盤兩個月，叫價550萬，獲買家以548萬元承接，呎價約15,096元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦英苑E座低層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，已補價自由市場叫價528萬元，減38萬元，獲買家以490萬元承接，呎價約7,597元。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城領凱10座左翼中層A室，實用面積602方呎，三房間隔，享園景，最新以630萬元易手，呎價約10,465元，原業主於2011年12月以438萬元購入，持貨近13年帳面獲利192萬元。

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