周末兩日僅錄24宗一手成交　按周跌近8成

市場尚待全新盤推出，周六及周日交投以貨尾支撐，兩日(20,21日)暫約24宗一手成交，較對上一個周末約113宗跌近八成。

●元朗錦田北PARK YOHO Napoli兩日沽3伙

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房售509萬元

●日出康城凱柏峰III三房1,303萬元沽

●屯門掃管笏凱和山周四推140伙作次輪銷售

●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約26,370元

●黃竹坑站揚海一房重新以948萬元售出

●將軍澳海茵莊園月內累沽11伙

●天水圍YOHO WEST開放式戶呎價約14,091元

●何文田站瑜一．天海兩房1,785.96萬元成交

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周日(21日)以1,785.96萬元售出一伙兩房單位，為2A座8樓C室，實用面積593方呎，呎價約30,117元。據悉，買家原本居住於新界區，購入上述單位換樓自住。整個瑜一系列項目開售至今累售439伙，套現約75.2億元。

●大埔白石角朗濤連沽兩伙 吸金逾4,000萬元

●旺角ONE SOHO連環沽出3伙一房單位

●啟德MONACO MARINE兩房呎價約26,158元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周六(20日)以1,373.27萬元售出1B座6樓A室，實用面積525方呎，採兩房梗廚連工作間間隔，呎價約26,158元。據悉，買家來自土瓜灣，購入單位自住。自該集團於去年底推出「置優越1088付款計劃」後，系內項目共錄40宗成交。

●啟德維港1號兩日錄兩宗承接 吸金逾2,233萬元