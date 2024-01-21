周末兩日僅錄24宗一手成交 按周跌近8成
2024年01月21日 21:29
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市場尚待全新盤推出，周六及周日交投以貨尾支撐，兩日(20,21日)暫約24宗一手成交，較對上一個周末約113宗跌近八成。
●元朗錦田北PARK YOHO Napoli兩日沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下入伙逾4年的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，早前推出部分單位「轉租為售」，周末兩日共售出3伙，共涉1,974.37萬元。其中，第21B座12樓B室，實用面積487方呎，兩房間隔，成交價663.46萬元，呎價約13,623元。買家均另可獲10%或以上回贈及獲贈家具。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH一房售509萬元
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周日(21日)錄得7樓J室的成交，單位實用面積265方呎，一房間隔，以509.8萬元成交，呎價約19,238元。
●日出康城凱柏峰III三房1,303萬元沽
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周日(21日)以1,303.7萬元售出3A座30樓B室，為實用面積719方呎的三房連儲物室單位，呎價約18,132元。
●屯門掃管笏凱和山周四推140伙作次輪銷售
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，上載最新銷售安排，落實周四(25日)起作次輪銷售，推售140伙，包括有124伙以價單形式出售及有16伙特色戶招標發售。其中，首度推出4伙位於第3座的平台特色戶，實用面積471至691方呎，附連的平台面積介乎128至418方呎。
●鰂魚涌THE HOLBORN一房呎價約26,370元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周日(21日)售出A座30樓A2室，實用面積253方呎，一房間隔，成交價667.15萬元，呎價約26,370元。
●黃竹坑站揚海一房重新以948萬元售出
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周日(21日)重新售出早前遭終止交易的一房單位，惟最新成交價較兩年多前低約18%。單位2A座28樓E室，實用面積341方呎，原本於2021年9月以1,168.12萬元售出，期後在本月17日終止交易，現時重新售出，最新成交價為948.66萬元，呎價約27,820元。
●將軍澳海茵莊園月內累沽11伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周日(21日)接連錄得兩宗成交，月內累計售出11伙，套現逾6,000萬元。其中，1座27樓A8室，實用面積428方呎，兩房連儲物室間隔，成交價769萬，呎價約17,967元。
●天水圍YOHO WEST開放式戶呎價約14,091元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周日(21日)以374.83萬元售出第3B座37樓B11室，單位實用面積266方呎，開放式間隔，呎價約14,091元。
●何文田站瑜一．天海兩房1,785.96萬元成交
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周日(21日)以1,785.96萬元售出一伙兩房單位，為2A座8樓C室，實用面積593方呎，呎價約30,117元。據悉，買家原本居住於新界區，購入上述單位換樓自住。整個瑜一系列項目開售至今累售439伙，套現約75.2億元。
●大埔白石角朗濤連沽兩伙 吸金逾4,000萬元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周六(20日)錄得兩宗成交，總成交金額為4,017.7萬元。包括第2座2樓B室，實用面積1,349方呎，三房間隔，連同1個車位以2,430.3萬元售出，呎價約18,016元。
●旺角ONE SOHO連環沽出3伙一房單位
信和置業(00083)及市區重建局等合作的旺角ONE SOHO，周六(20日)售出三伙一房單位，Z涉資逾1,900萬元。其中，27樓B5室，屬實用面積308方呎，成交價約697萬元，呎價22,631元。該盤開售至今累積沽出244伙，套現逾17億元。
●啟德MONACO MARINE兩房呎價約26,158元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周六(20日)以1,373.27萬元售出1B座6樓A室，實用面積525方呎，採兩房梗廚連工作間間隔，呎價約26,158元。據悉，買家來自土瓜灣，購入單位自住。自該集團於去年底推出「置優越1088付款計劃」後，系內項目共錄40宗成交。
●啟德維港1號兩日錄兩宗承接 吸金逾2,233萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周六及周日(20,21日)共錄得兩宗成交，共涉及逾2,233萬元。包括1A座19樓H室，實用面積643方呎，三房一套間隔，成交價1,386.3萬，呎價約21,560元。另一伙為2A座16樓C室，實用面積440方呎，屬兩房間隔，以847萬元售出，呎價約19,250元。資料顯示，該盤月內暫沽8伙。